Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MILAN-UDINESE 1-0: Pulisic e Fofana leader, Chukwueze decisivo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lee ildi, match di San Siro, valevole per l’ottava giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori Ilvince grazie ad un gol di Samu. I rossoneri resistono in dieci, per più di un’ora, agli attacchi dell’(LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti:Maignan 6 Emerson Royal 5,5 Thiaw 6,5 Pavlovic 5,5 Terracciano 57 Reijnders 4,57 – Dal 89? Tomori s.v.TOP7 – E’ l’uomo in più del. Stasera gioca praticamente ovunque: parte da trequartista, posizione da dove serve l’assist per il gol di, poi si posta a fare il mediano per via dell’espulsione di Reijnders. Nella ripresa si sposta a sinistra e di fatto è chiamato a coprire tutta la fascia per andare in copertura sul quinto dell’. La sua fa difensiva risulta preziosa.