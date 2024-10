Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Australia 2024: assolo di Martin, Bagnaia fuori dal podio, Di Giannantonio penalizzato

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto proseguire oggi, sabato 19 ottobre, il fine settimana del GP d’, con la consuetache si è disputata sul circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di. Vittoria per lo spagnolo Jorge, che precede il connazionale Marc Marquez, secondo, e gli italiani Enea Bastianini, terzo, e Francesco, quarto. Con questo successo l’iberico si porta a +16 sull’azzurro nella classifica generale. Quinto e settimo posto per gli altri due italiani a punti, Franco Morbidelli e Fabio Didi 8 secondi e retrocesso da 5° a 7° per pressione irregolare delle gomme), mentre chiudono la zona punti altri tre spagnoli: sesto Raul Fernandez, ottavo Aleix Espargarò, nono Augusto Fernandez.fa il vuoto nelladel GP d’