Omicidio a Napoli: 43enne ucciso da diversi colpi di arma da fuoco (Di sabato 19 ottobre 2024) Si torna a sparare a Napoli. E’ ancora fitto il mistero sull’Omicidio di un 43enne. Quel che finora si sa è che, oggi pomeriggio, intorno alle 17, i carabinieri sono stati allertati dal personale del pronto soccorso di Villa Betania. Era stato ricoverato un uomo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. La vittima è morta poco dopo il ricovero. I militari adesso stanno indagando per risalire, innanzitutto, al luogo dove il 43enne è stato colpito. A quanto pare, l’aggressione sarebbe avvenuta nel quartiere Ponticelli, nella zona Est del capoluogo campano. Da chiarire anche la dinamica dell’Omicidio. L'articolo Omicidio a Napoli: 43enne ucciso da diversi colpi di arma da fuoco proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Si torna a sparare a. E’ ancora fitto il mistero sull’di un. Quel che finora si sa è che, oggi pomeriggio, intorno alle 17, i carabinieri sono stati allertati dal personale del pronto soccorso di Villa Betania. Era stato ricoverato un uomo ferito da alcunidida. La vittima è morta poco dopo il ricovero. I militari adesso stanno indagando per risalire, innanzitutto, al luogo dove ilè statoto. A quanto pare, l’aggressione sarebbe avvenuta nel quartiere Ponticelli, nella zona Est del capoluogo campano. Da chiarire anche la dinamica dell’. L'articolodadidaproviene da Dayitalianews.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio a Napoli : uomo di 43 anni ucciso da colpi d’arma da fuoco - indagini in corso - Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Questo contesto solleva preoccupazioni riguardo alla presenza della criminalità organizzata e all’escalation della violenza urbana. Nonostante i soccorsi tempestivi, la vittima è deceduta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale. (Gaeta.it)

Napoli - omicidio in pieno giorno : un uomo di 43 anni colpito a morte da colpi d’arma da fuoco - Molti si sono detti preoccupati per la crescente violenza nella loro comunità, sentendo che eventi del genere stanno diventando troppo frequenti. Le forze dell’ordine sono in allerta e stanno monitorando attentamente i luoghi dove è stata segnalata la presenza di attività sospette, inclusi eventuali gruppi di giovani o individui noti per comportamenti criminali. (Gaeta.it)

Omicidio a Napoli : un 43enne ucciso nel pomeriggio con colpi d’arma da fuoco - Le autorità stanno esaminando video di sorveglianza e intervistando potenziali testimoni per ottenere informazioni utili a chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. Contesto sociale e criminalità a Napoli Questa tragica notizia non è isolata, ma si inserisce all’interno di un quadro più ampio riguardante la criminalità a Napoli, in particolare nei quartieri ... (Gaeta.it)