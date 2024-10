MotoGP Australia, gli orari TV della gara su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta e streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani la MotoGP torna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP Australia. Il Gran Premio è in programma domenica 20 ottobre alle ore 5:00 italiane. Martin in pole nella griglia di partenza, Secondo Marquez, Bagnaia partirà dal quinto posto. Ecco gli orari tv della diretta su Sky e della differita in chiaro su TV8. Fanpage.it - MotoGP Australia, gli orari TV della gara su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta e streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani latorna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP. Ilè in programma domenica 20 ottobre alle ore 5:00 italiane. Martin in pole nella griglia di partenza, Secondo Marquez, Bagnaia partirà dal quinto posto. Ecco glitvsu Sky edifferita in chiaro su TV8.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp - pole position e Sprint Race per Jorge Martin al Gp d’Australia - Sul tracciato di Phillip Island, lo spagnolo della Ducati-Pramac ha chiuso la gara breve davanti a Marc Marquez (Ducati-Gresini) e a Enea Bastianini (Ducati). Lo ha detto Francesco Bagnaia dopo il quarto posto nella sprint race del Gp d’Australia. Quarto e quinto posto in griglia per Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. (Lapresse.it)

Gp d’Australia di MotoGp - Martin fa doppietta a Phillip Island : pole position e Sprint Race - Quest’ultimo è a 10 punti da Martin in Classifica Iridata (392 a 382). Al Gran Premio d’Australia è lotta serrata con il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, per la leadership del Mondiale e della gara odierna. Decimo è Enea Bastianini. Foto MotoGp/Facebook ilfaroonline. Pecco Bagnaia piazza la quinta posizione, alle spalle di Bezzecchi. (Ilfaroonline.it)

Ordine d’arrivo MotoGP - Sprint Race GP Australia 2024 : assolo di Martin - Bagnaia fuori dal podio - Di Giannantonio penalizzato - 280 9 1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’34. 2 21. Bagnaia annaspa fuori dal podio CLASSIFICA SPRINT RACE GP AUSTRALIA 2024 MOTOGP 1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’13. 659 179. 206 179. 6 9 laps . 784 177. 379 12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’34. (Oasport.it)