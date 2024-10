Morte Liam Payne, decine di fan si sono radunati per una veglia nel centro di Bruxelles (Di sabato 19 ottobre 2024) decine di fan degli One Direction e Liam Payne si sono radunati in un parco del centro di Bruxelles, in Belgio, per una veglia in memoria del cantante 31enne, morto il 16 ottobre a Buenos Aires, in Argentina. L’artista è deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua stanza di albergo, al terzo piano del CasaSur Palermo Hotel. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla dinamica. “È stato uno shock, perché lui è il primo artista della mia generazione a morire in giovane età e in circostanze piuttosto orribili”, ha detto una ragazza. Lapresse.it - Morte Liam Payne, decine di fan si sono radunati per una veglia nel centro di Bruxelles Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024)di fan degli One Direction esiin un parco deldi, in Belgio, per unain memoria del cantante 31enne, morto il 16 ottobre a Buenos Aires, in Argentina. L’artista è deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua stanza di albergo, al terzo piano del CasaSur Palermo Hotel. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla dinamica. “È stato uno shock, perché lui è il primo artista della mia generazione a morire in giovane età e in circostanze piuttosto orribili”, ha detto una ragazza.

