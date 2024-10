Mo: Idf, 'almeno 1.500 militanti di Hezbollah uccisi in Libano' (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - almeno 1.500 militanti di Hezbollah sono stati uccisi in Libano dall'inizio del conflitto. Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi, aggiungendo che i numeri potrebbero essere più alti. "Abbiamo eliminato l'intero livello di comando", ha detto parlando ai comandanti della Brigata Golani e riferendosi agli attacchi aerei che hanno ucciso il leader Hassan Nasrallah e molti altri funzionari di alto livello. "E state eliminando la struttura di comando locale", ha aggiunto. Hezbollah "continua a ridursi sempre di più". Iltempo.it - Mo: Idf, 'almeno 1.500 militanti di Hezbollah uccisi in Libano' Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) -1.500disono statiindall'inizio del conflitto. Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi, aggiungendo che i numeri potrebbero essere più alti. "Abbiamo eliminato l'intero livello di comando", ha detto parlando ai comandanti della Brigata Golani e riferendosi agli attacchi aerei che hanno ucciso il leader Hassan Nasrallah e molti altri funzionari di alto livello. "E state eliminando la struttura di comando locale", ha aggiunto."continua a ridursi sempre di più".

