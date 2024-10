Milan, Fonseca: "Molto soddisfatto, questo è lo spirito di squadra che voglio vedere sempre" (Di sabato 19 ottobre 2024) Paulo Fonseca si gode la sofferta vittoria per 1-0 contro l`Udinese, ottenuta in 10 contro 11. L`allenatore portoghese del Milan analizza così Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Paulosi gode la sofferta vittoria per 1-0 contro l`Udinese, ottenuta in 10 contro 11. L`allenatore portoghese delanalizza così

Pagelle Milan-Udinese : la vittoria di Fonseca e Samuel Chukwueze - Poi Fonseca lo sacrifica (46’ Musah 5: Fa fatica come tutto il Milan in dieci) CHUKWUEZE 6,5 Fa goal, lo fa sempre anche Pulisic da quella parte… (88’ Tomori ng) MORATA 6,5 Leader che non sempre si fa vedere ma che ha già fatto innamorare San Siro… (72’ Abraham ng: s’imciampa davanti la porta e si fa male la porta) (77’ Loftus-Cheek 6: ci mette tutta la sua forza fisica) FONSECA 8 La vince lui. (Dailymilan.it)

Fonseca fa la rivoluzione e si prende il Milan : epura i disobbedienti e vince in dieci uomini - Morata al centro dell’attacco. È stato Milan scintillante per i primi 25 minuti. La sconfitta a Firenze, con ben due rigori sbagliati e due rigori mai calciati dal designato (ossia Pulisic), è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fonseca li ha lasciati fuori. Dell’abulia di alcuni calciatori considerati rappresentativi (Theo e Leao su tutti). (Ilnapolista.it)

Dopo il rigorino ecco l’espulsioncella : il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca - Poi, al minuto 29, lancio lungo per Lovric che prende il tempo alla difesa milanista. . Andata in scena a Milano nel corso di Milan-Udinese. Ora non ci sono più solo i rigorini. Le regole sono chiare, in fondo l’arbitro Chiffi ha applicato il regolamento. Il contatto ci sarà pure stato ma non abbiamo visto alcuna volontarietà da parte di Reijnders. (Ilnapolista.it)