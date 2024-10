Migranti, von der Leyen: Protezione richiedenti asilo e rimpatri anche da Paesi terzi (Di sabato 19 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 19 ottobre 2024 "Un elemento del dibattito riguarda quei Migranti che hanno bisogno di Protezione. E qui la discussione riguarda i Paesi terzi sicuri, perché riconosciamo pienamente e ci assumiamo la responsabilità della necessità di Protezione. Ma questo non significa che la Protezione debba essere solo nell'Unione Europea. Si può avere Protezione anche in Paesi terzi sicuri. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella Conferenza stampa al termine del Consiglio europeo."La discussione sugli hub di rimpatrio riguarda un altro gruppo di Migranti: coloro che non hanno il diritto di rimanere nell'Unione Europea. Liberoquotidiano.it - Migranti, von der Leyen: Protezione richiedenti asilo e rimpatri anche da Paesi terzi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 19 ottobre 2024 "Un elemento del dibattito riguarda queiche hanno bisogno di. E qui la discussione riguarda isicuri, perché riconosciamo pienamente e ci assumiamo la responsabilità della necessità di. Ma questo non significa che ladebba essere solo nell'Unione Europea. Si può avereinsicuri. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von dernella Conferenza stampa al termine del Consiglio europeo."La discussione sugli hub dio riguarda un altro gruppo di: coloro che non hanno il diritto di rimanere nell'Unione Europea.

Von der Leyen - 'protezione migranti non per forza in Ue' - Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa dopo il vertice Ue. "Oggi abbiamo discusso tre elementi distinti: il primo riguarda i migranti che hanno bisogno di protezione e quindi i Paesi terzi sicuri, perché non necessariamente la protezione deve avvenire in Ue; il secondo riguarda chi non ha diritto a stare nell'Ue, e si è discusso di tempi e modi ... (Quotidiano.net)

