Migranti in Albania, il ministro Nordio: "Nessuna guerra alla magistratura, ma se esonda la politica interviene"

La reazione del governo alla sentenza del Tribunale di Roma che annulla i trattenimenti dei Migranti nei centri in Albania è stata "non contro la magistratura, ma contro il merito di questa sentenza". Il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla così all'indomani della decisione dei giudici che ha ordinato il rientro in Italia dei 12 Migranti che erano stati trasferiti aldilà dell'Adriatico.

