Migranti Albania, verso decreto legge in Cdm lunedì. Nordio: «Se la magistratura esonda dobbiamo intervenire»

La motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i dodici Migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio è ripartita dall'Albania ed è in viaggio per Bari. Ieri la

Caso migranti in Albania - verso decreto legge in Cdm - Un decreto legge da varare lunedì in Consiglio dei ministri, quindi operativo dall'indomani. Questo, confermano fonti dell'esecutivo, il veicolo normativo a cui si lavora per la "soluzione" di cui ha parlato ieri la premier Giorgia Meloni dopo la decisione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di ... (Quotidiano.net)

