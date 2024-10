Maxi incendio nel Salento, fiamme nell’azienda di autodemolizioni. In fumo 70 vetture (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un Maxi incendio nel Salento.Nella notte, infatti, le fiamme hanno colpito l’azienda di autodemolizioni “Demol Sud” sulla strada provinciale Vernole-Acquarica di Lecce, interessando un’area di circa 2000 metri quadrati, destinata allo stoccaggio di 70 autovetture bonificate e pezzi di ricambio. Gran parte dei veicoli è stata distrutta, ma i danni, coperti da assicurazione, sono stati limitati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, supportati dalle squadre di Gallipoli e Veglie. Maxi incendio nel Salento, i militari non escludono alcuna pista I pompieri hanno contenuto il Maxi incendio nel Salento, evitando che si propagasse ad altre aree dell’azienda e raffreddando le strutture vicine. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel.Nella notte, infatti, lehanno colpito l’azienda di“Demol Sud” sulla strada provinciale Vernole-Acquarica di Lecce, interessando un’area di circa 2000 metri quadrati, destinata allo stoccaggio di 70 autobonificate e pezzi di ricambio. Gran parte dei veicoli è stata distrutta, ma i danni, coperti da assicurazione, sono stati limitati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, supportati dalle squadre di Gallipoli e Veglie.nel, i militari non escludono alcuna pista I pompieri hanno contenuto ilnel, evitando che si propagasse ad altre aree dell’azienda e raffreddando le strutture vicine.

