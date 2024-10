Mark Thomson, in corsa per la direzione del Cern: “Future Circular Collider e Ai sono il futuro della fisica” (Di sabato 19 ottobre 2024) Abbiamo incontrato l'eminente scienziato di Cambridge: ci ha parlato delle grandi sfide della disciplina scientifica e di come affrontarle Wired.it - Mark Thomson, in corsa per la direzione del Cern: “Future Circular Collider e Ai sono il futuro della fisica” Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Abbiamo incontrato l'eminente scienziato di Cambridge: ci ha parlato delle grandi sfidedisciplina scientifica e di come affrontarle

