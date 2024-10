Romadailynews.it - Manifestazione della Lega per Salvini: bassa affluenza e polemiche

(Di sabato 19 ottobre 2024) Circa 200 persone allaa Palermo in solidarietà a Matteoper il processo Open Arms Laorganizzata dallain sostegno a Matteo, attualmente sotto processo per il caso Open Arms, ha avuto luogo ieri in Piazza Politeama a Palermo, ma l’è stata inferiore alle aspettative. Presenti all’evento quattro ministri e circa 90 parlamentari del partito, mentre i partecipanti totali sono stati stimati intorno alle 200 persone. Tra i partecipanti, Andrea Crippaha espresso indignazione per il processo, definendolo “ingiusto”, mentre altri esponenti, come il ministro Giancarlo Giorgetti, hanno mantenuto un atteggiamento più cauto. Laha attirato forti critiche dall’opposizione, che ha denunciato l’inopportunità dell’evento organizzato da esponenti del governo.