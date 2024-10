Mangia l’aglio e rischia di morire: donna scopre di avere la “malattia del vampiro” (Di sabato 19 ottobre 2024) Una donna americana Mangia aglio e rischia di morire a soli 32 anni. Si tratta infatti di un alimento che Mangia l’aglio e rischia di morire: donna scopre di avere la “malattia del vampiro” su Perizona.it Perizona.it - Mangia l’aglio e rischia di morire: donna scopre di avere la “malattia del vampiro” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unaamericanaaglio edia soli 32 anni. Si tratta infatti di un alimento chedidila “del” su Perizona.it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mangia un panino e non riconosce più i genitori : bimba di 9 anni rischia la vita. “Cosa c’era dentro” - . 700 casi di emergenza legati alle spazzole per barbecue, circa 140 all’anno. La madre spera che la sua esperienza possa prevenire casi simili. Tuttavia, i sintomi sono peggiorati gradualmente, fino a quando la bambina ha mostrato segni di confusione e disorientamento e dopo non aver riconosciuto i genitori. (Caffeinamagazine.it)

Stanley Tucci e il tumore alla gola : "Un giorno crollai a terra - poi la scoperta della malattia - ho rischiato di non poter più mangiare" - "Tutto quello che ricordo è che ero così dannatamente infelice e così nauseato che non riuscivo a sollevare la testa dal cuscino. L'attore Stanley Tucci ha rivelato di aver avuto un tumore alla gola, raccontando il percorso che lo ha portato a tornare sul set cinematografico. A volte pensavo di aver . (Ilgiornaleditalia.it)

Mangia un cornetto e rischia di soffocare : salvato nel bar - Tragedia evitata questa mattina (23 settembre) in uno dei locali più noti di Santa Maria Capua Vetere. E' accaduto nel bar Seven Up di viale Consiglio d'Europa. Un cliente stava consumando un cornetto quando, all'improvviso, ha iniziato a sentirsi male: stava soffocando. Ha cercato di chiedere... (Casertanews.it)