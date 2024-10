Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni: scuole chiuse e fiumi in piena (Di sabato 19 ottobre 2024) Aggiornamenti in diretta sul Maltempo in Italia oggi, sabato 19 ottobre: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione su Veneto, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Frane e allagamenti ovunque a causa delle forti piogge. Fanpage.it - Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni: scuole chiuse e fiumi in piena Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Aggiornamenti in diretta sulin Italia, sabato 19 ottobre:insu Veneto, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Frane e allagamenti ovunque a causa delle forti piogge.

Parma nella morsa del maltempo : previsti allagamenti e picchi di 70 millimetri di pioggia - Una circolazione ciclonica radicata sull'Italia alimenterà l'ennesima perturbazione con piogge e rovesci diffusi su gran parte dello Stivale, anche intensi. Anche l'Emilia Romagna ne sarà coinvolta, con l'aggravante che le correnti saranno sostenute da Est-Nordest, cosa che enfatizzerà le... (Parmatoday.it)

