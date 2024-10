Maltempo, Borrelli: “Disagi e allagamenti, disastro ad ogni pioggia” (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Disagi e allagamenti nelle strade di tutta Napoli e provincia per colpa del Maltempo che da oltre 24 ore si abbatte incessante. A Napoli diverse strade sono state letteralmente sommerse, in particolare a Scampia e a San Giovanni a Teduccio, dove risulta complicato transitare sia a piedi che con le auto, così come accaduto a Sant’Antonio Abate”. Lo segnala il deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli, che in merito agli allagamenti e Disagi ha ricevuto diversi video da cittadini. “Violenti i temporali nella zona sorrentina, con allagamenti da Castellammare a Sorrento, dove le rampe che collegano il porto al centro cittadino si sono trasformate in vere e proprie cascate. Stessa sorte per la scalinata della linea 6 della metropolitana di Napoli, stazione Municipio, forse più simile ad un torrente in piena. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “nelle strade di tutta Napoli e provincia per colpa delche da oltre 24 ore si abbatte incessante. A Napoli diverse strade sono state letteralmente sommerse, in particolare a Scampia e a San Giovanni a Teduccio, dove risulta complicato transitare sia a piedi che con le auto, così come accaduto a Sant’Antonio Abate”. Lo segnala il deputato Avs, Francesco Emilio, che in merito agliha ricevuto diversi video da cittadini. “Violenti i temporali nella zona sorrentina, conda Castellammare a Sorrento, dove le rampe che collegano il porto al centro cittadino si sono trasformate in vere e proprie cascate. Stessa sorte per la scalinata della linea 6 della metropolitana di Napoli, stazione Municipio, forse più simile ad un torrente in piena.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Catania - strade come fiumi : 50 interventi dei vigili del fuoco in poche ore : dissesti statici - allagamenti e strade inondate - Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall'acqua piovana che arriva dai paesi dell'Etna. Come via... (Ilmessaggero.it)

Violenta ondata di maltempo su Catania e provincia - auto in panne e allagamenti - I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnati, sin da stamattina, in diversi interventi a causa del maltempo che ha interessato la provincia di Catania. Numerose le chiamate sono state girate dal Numero unico di emergenza (112) alla sala operativa provinciale... (Cataniatoday.it)

Maltempo - disagi per frane e allagamenti - Allerta rossa in Emilia Romagna, con scuole chiuse in varie province e parchi e centri sportivi chiusi a Bologna. 12. Allagmenti diffusi nelle Marche, a Senigallia, Falconara e Ancora. In Sicilia, dirottati 4 voli da Catania a Palermo, per maltempo. 00 Il maltempo continua a creare disagi in varie regioni del Paese. (Televideo.rai.it)