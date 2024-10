Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: scuole chiuse e fiumi sotto osservazione. Allagamenti in Toscana, temporali e forti venti in Sicilia (Di sabato 19 ottobre 2024) Weekend di pioggia e Maltempo su gran parte dell’Italia. In Emilia Romagna è scattata l’allerta rossa, mentre in Sicilia quella arancione. Il Po, per effetto delle piogge abbondanti, è esondato a Torino allagando parte del lungo fiume dei Murazzi. A partire dalle prime ore del mattino, intense precipitazioni hanno interessato il settore Romagnolo e delle Marche settentrionali, tanto che è stato chiuso un tratto dell’autostrada A14. Emilia Romagna – A un mese esatto dall’alluvione che ha devastato la Romagna, l’Emilia-Romagna torna a tremare. Un’allerta rossa per piene dei fiumi è stata diramata per Bologna, Modena e Reggio Emilia, mettendo in ginocchio la regione e paralizzando diverse attività. “È un’allerta rossa difficile”, ha dichiarato Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, sottolineando la gravità della situazione. Ilfattoquotidiano.it - Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: scuole chiuse e fiumi sotto osservazione. Allagamenti in Toscana, temporali e forti venti in Sicilia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Weekend di pioggia esu gran parte dell’Italia. Inè scattata l’, mentre inquella arancione. Il Po, per effetto delle piogge abbondanti, è esondato a Torino allagando parte del lungo fiume dei Murazzi. A partire dalle prime ore del mattino, intense precipitazioni hanno interessato il settore Romagnolo e delle Marche settentrionali, tanto che è stato chiuso un tratto dell’autostrada A14.– A un mese esatto dall’alluvione che ha devastato la, l’torna a tremare. Un’per piene deiè stata diramata per Bologna, Modena e Reggio, mettendo in ginocchio la regione e paralizzando diverse attività. “È un’difficile”, ha dichiarato Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regionelineando la gravità della situazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - arancione in Campania - . Nella missiva inviata ieri al ministero il governatore toscano ha illustrato la situazione nelle zone interessate dall’esondazione dei corsi d’acqua nei bacini del Cecina, del Cornia e di quelli afferenti alla parte più alta del bacino dell’Ombrone grossetano e nel bacino dell’Elsa. Intanto il presidente della Toscana Eugenio Giani, dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale per i ... (Lapresse.it)

Maltempo in Emilia-Romagna : Allerta Rossa e Disagi su Tutto il Territorio - Tra queste ci sono Calabria, Sicilia, una parte dell’Emilia-Romagna e zone della Campania. Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia-Romagna è attualmente colpita da un’ondata di maltempo che ha portato a un’allerta rossa per condizioni meteorologiche avverse. Questa situazione ha già causato significativi problemi, specialmente nelle zone montuose dell’Appennino e nel capoluogo, costringendo le ... (Gaeta.it)

Maltempo - oggi allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni : scuole chiuse e fiumi in piena - Aggiornamenti in diretta sul maltempo in Italia oggi, sabato 19 ottobre: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione su Veneto, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Frane e allagamenti ovunque a causa delle forti piogge.Continua a leggere . (Fanpage.it)