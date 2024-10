Lotta all’abbandono dei rifiuti. Comune, via alla task force: “Multe salate, ma non basta” (Di sabato 19 ottobre 2024) Grosseto, 19 ottobre 2024 – «basta con atteggiamenti incivili»: così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli pongono l’accento sugli abbandoni di rifiuti che vengono lasciati fuori o lontano dai cassonetti. «Ancora una volta – spiegano – ci troviamo costretti a denunciare uno stato di completa mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente e della comunità». La situazione è difficile anche nelle zone più centrali del capoluogo e peggiora man mano che ci si allontana dal centro. «In periferia o in campagna – insistono Vivarelli Colonna e Vanelli - assistiamo ancora ad atti di abbandono di spazzatura e ingombranti da parte di alcune persone. Questo comporta la nascita di aree di degrado non tollerabili». Lanazione.it - Lotta all’abbandono dei rifiuti. Comune, via alla task force: “Multe salate, ma non basta” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Grosseto, 19 ottobre 2024 – «con atteggiamenti incivili»: così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli pongono l’accento sugli abbandoni diche vengono lasciati fuori o lontano dai cassonetti. «Ancora una volta – spiegano – ci troviamo costretti a denunciare uno stato di completa mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente e della comunità». La situazione è difficile anche nelle zone più centrali del capoluogo e peggiora man mano che ci si allontana dal centro. «In periferia o in campagna – insistono Vivarelli Colonna e Vanelli - assistiamo ancora ad atti di abbandono di spazzatura e ingombranti da parte di alcune persone. Questo comporta la nascita di aree di degrado non tollerabili».

