Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0: inizia la partita!

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quest’oggi si disputa la: il match è valido per l’ottava giornata di campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Deghi Center.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 11LA. 10.59 L’gioca in maglia bianca, mentre ilindossa la divisa giallorossa. 10.55 Berenbruch non è stato convocato da Andrea Zanchetta perché verrà chiamato per la prima volta in carriera da Simone Inzaghi in Roma-. 10.40ildi, il fischio d’inizio è in programma alle ore 11. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.(4-3-3): Rafaila; Ubani, Pehlivanov, Esposito, Addo; Kovac, Gorter, Yilmaz; Winkelmann, Bertloucci, Delle Monache.