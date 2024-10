Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: in gara Consonni nell’eliminazione dell’omnium

(Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Settimo De Vylde per il Belgio. 20.04 Molla il danese Hansen che si accontenta dell’ottava posizione. 20.03 Fuori il polacco Banaszek. 20.03 Out lo svizzero Vitzhum. 20.02 Rischia un po’, ma si salva condannando all’eliminazione il francese Nilsson-Julien. 20.01 Out il kazako Dinmukhametov e il tedesco Teutenberg. 20.00 Escono di scena il rappresentante di Trinidad e Tobago Campbell e il giapponese Inamura. 19.59 Eliminati il messicano Nava e l’indonesiano Van Aert. 19.58 Out il colombiano Arango e il ceco Vones. Beneche non si è mai fatto sorprendere in queste prime fasi. 19.57 Fuori anche l’hongkongese Tso e l’indiano Sekhon. 19.56 Il primo eliminato è l’americano Koontz. 19.55 SI PARTE! 19.54 Tutto pronto per il via dell’eliminazione. 19.52 Iniziano a prepararsi per il via dellai corridori. 19.