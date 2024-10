Ligue 1 2024/2025: il Psg non sbaglia in casa, Strasburgo ko 4-2 (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Psg riparte con una vittoria dopo la sosta nazionali e batte 4-2 lo Strasburgo in casa, nel match valido per l’ottava giornata di Ligue 1 2024/2025. Primo gol in carriera tra i professionisti per il classe 2006 Senny Mayulu (18ì), che porta i parigini avanti a fine primo tempo. In avvio di seconda frazione Asensio (47?) raddoppia e Mara (58?) accorcia per lo Strasburgo. Al 66? arriva il timbro del solito Barcola e al 90? Lee Kang-In chiude i conti. Di Diongue (90’+1) la seconda rete degli ospiti. Psg che si conferma in vetta alla classifica a pari punti con il Monaco. Strasburgo settimo con 10 punti. Nelle altre partite di giornata il Lens vince 2-0 sul campo del Saint Etienne e si issa al quinto posto con 14 punti, a pari merito con Lille e Marsiglia. Brest e Rennes si dividono la posta in palio (1-1) e restano in nona e dodicesima posizione rispettivamente con 10 e 8 punti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Psg riparte con una vittoria dopo la sosta nazionali e batte 4-2 loin, nel match valido per l’ottava giornata di. Primo gol in carriera tra i professionisti per il classe 2006 Senny Mayulu (18ì), che porta i parigini avanti a fine primo tempo. In avvio di seconda frazione Asensio (47?) raddoppia e Mara (58?) accorcia per lo. Al 66? arriva il timbro del solito Barcola e al 90? Lee Kang-In chiude i conti. Di Diongue (90’+1) la seconda rete degli ospiti. Psg che si conferma in vetta alla classifica a pari punti con il Monaco.settimo con 10 punti. Nelle altre partite di giornata il Lens vince 2-0 sul campo del Saint Etienne e si issa al quinto posto con 14 punti, a pari merito con Lille e Marsiglia. Brest e Rennes si dividono la posta in palio (1-1) e restano in nona e dodicesima posizione rispettivamente con 10 e 8 punti.

