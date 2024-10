Liam Payne, l'ex compagna Cheryl: "Ho letto racconti abominevoli, basta. Era anche un padre" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, ex compagno e padre di suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires.La cantante britannica è stata Europa.today.it - Liam Payne, l'ex compagna Cheryl: "Ho letto racconti abominevoli, basta. Era anche un padre" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram,Cole ricorda, ex compagno edi suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires.La cantante britannica è stata

Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo - Geoff Payne, padre di Liam Payne, si è recato a Buenos Aires per identificare il corpo del figlio e organizzare il suo rimpatrio. L'articolo Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Buenos Aires - il padre di Liam Payne incontra i fan - Il padre dell’ex star dei One Direction, Liam Payne, ha incontrato i fan e ha letto i messaggi di condoglianze lasciati dalla folla all’esterno dell’hotel Casa Sur Palermo a Buenos Aires dopo la morte del figlio 31enne, avvenuta mercoledì sera quando il cantante è precipitato dal terzo piano dell’albergo. (Lapresse.it)

Liam Payne - la fidanzata rompe il silenzio : perché lei se n’è andata - Nella stanza di Payne è stato trovato di tutto: un televisore e altri oggetti distrutti, oltre che della polvere bianca sparsa su un tavolo con carta d’alluminio. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Liam Payne, la scoperta su cosa è successo pochi giorni prima della morte Leggi anche: Liam Payne, l’esito dell’autopsia rivela la verità sulla morte Perché Kate Cassidy non era in ... (Tvzap.it)