Le dure parole di Asia Argento, dopo mesi di silenzio: "Lo stalking? Morgan era ossessionato da quella ragazza" (Di sabato 19 ottobre 2024) Negli ultimi mesi Morgan è stato al centro delle polemiche perché accusato di stalking ai danni della ex compagna Angelica Schiatti. In molti hanato le vicende giudiziarie del cantante, ma a parlare oggi è Asia Argento, a sua volta ex dell'artista in passato. "Su stalking non ne so Today.it - Le dure parole di Asia Argento, dopo mesi di silenzio: "Lo stalking? Morgan era ossessionato da quella ragazza" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Negli ultimiè stato al centro delle polemiche perché accusato diai danni della ex compagna Angelica Schiatti. In molti hanato le vicende giudiziarie del cantante, ma a parlare oggi è, a sua volta ex dell'artista in passato. "Sunon ne so

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asia Argento risponde a Morgan : “Anna Lou potrebbe salvarlo ma lui non ne approfitta” - Il lungo sfogo di Asia Argento ai microfoni di Verissimo sembrano una replica alle parole di Morgan raccolte da Fanpage.it: "Mia figlia ha un cuore immenso per Morgan. Lo ha sempre giustificato, lo ha sempre amato. Lui è fortunato ad avere una figlia così, ma non ne approfitta".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Anna Ceroli - chi era la sorella di Asia Argento : “La sua morte un trauma che non supero” - Questo dolore non passa mai, ma si accetta e si lascia andare, altrimenti diventa morboso. Sento che anche lei è più in pace, che può proteggere in maniera più leggera, senza dovermi sorreggere dai miei drammi”. . “Per tanti anni non accettavo questo evento terribile. Ora però qualcosa è cambiato per Asia Argento: “Ho accettato questa perdita e ora sento la sua presenza, aleggia come uno ... (Metropolitanmagazine.it)

Chi sono i figli di Asia Argento - Anna Lou e Nicola - avuti da due uomini diversi - Matrimonio che, però, nel 2012 è giunto al capolinea. Al contrario della sorella, Nicola – che frequenta le superiori – ha un carattere burlone. E sempre mamma Asia ha riferito che guarda tanti film, anche difficili, e coltiva il desiderio – per la gioia di nonno Dario – di realizzare un podcast proprio sulla settima arte. (Metropolitanmagazine.it)