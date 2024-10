Lanazione.it - La compagnia dei pet: "Sempre più famiglie scelgono specie esotiche"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Aumenta il numero di persone morsicate da cani e (in misura minore) gatti che devono ricorrere alle cure del pronto soccorso. È questa una delle tendenza dell’ultimo periodo relative al mondo dei nostri amici a quattro zampe di cui abbiamo parlato con la Asl. "Sono frequenti le segnalazioni che arrivano dal pronto soccorso di morsicature", spiega Luca Lazzerini, responsabile della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria che La Nazione ha intervistato per avere un quadro sulla situazione degli amici a quattro zampe e non solo. Dottore, parliamo di questo fenomeno. "Quello dei cittadini che vengono morsi dai cani è uno scenario della zona Toscana Nord Ovest che ha una recrudescenza durante l’estate, quando a Viareggio e in Versilia arrivano i turisti con cani e gatti al seguito. Le morsicature sono provocate per lo più per dai cani e solo marginalmente dai gatti.