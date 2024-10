Kim e Putin si uniscono in Ucraina contro le democrazie

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le relazioni tra Mosca e Pyongyang si stanno intensificando in modo preoccupante, con implicazioni che si estendono dal campo di battaglia ucraino fino alla stabilità della penisola coreana e oltre. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Corea del Nord è diventata un attore di fatto nella guerra in, fornendo non solo armi ma anche truppe a sostegno della Russia. Rapporti dall’intelligence sudcoreana indicano che almeno 1.500 soldati nordcoreani sono stati trasferiti a Vladivostok tra l’8 e il 13 ottobre 2024. Sebbene Mosca neghi queste accuse, esperti di sicurezza non escludono la possibilità che Pyongyang stia inviando ingegneri militari e personale per supervisionare l’uso delle sue armi in