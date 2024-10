Inzaghi senza due centrocampisti per il match con la Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) Sosta per le nazionali ancora una volta dannosa per l'Inter: infatti Simone Inzaghi dovrà fare a meno sia di Piotr Zielinski che di Kristjan Asllani. Sebbene i due non sarebbero partiti titolari nel Ilnerazzurro.it - Inzaghi senza due centrocampisti per il match con la Roma Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sosta per le nazionali ancora una volta dannosa per l'Inter: infatti Simonedovrà fare a meno sia di Piotr Zielinski che di Kristjan Asllani. Sebbene i due non sarebbero partiti titolari nel

Inzaghi : «Asllani - ecco l’entità del suo problema. Roma-Inter senza due» - Asllani ha avuto ieri una leggera distorsione al ginocchio e anche lui non ci sarà. I ragazzi sono rientrati abbastanza bene a parte Zielinski che non ci sarà. L’importante è che ora continui così». Porteremo Berenbruch che è un ragazzo molto promettente e non avremo alcun problema. CONDIZIONE – Proprio sulla condizione dei giocatori ha voluto soffermarsi Simone Inzaghi, con ulteriori dettagli ... (Inter-news.it)

Roma Inter - assenza a centrocampo per i nerazzurri : tegola per Inzaghi - la situazione - […]. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di lui nel posticipo della domenica sera tra i nerazzurri e la Roma all’Olimpico Sembrava poter recuperare, ma il problema fisico lo costringerà a rimanere a casa. Asllani, centrocampista albanese dell’Inter, non farà parte della lista dei convocati di Simone Inzaghi per la sfida di Roma contro i giallorossi. (Calcionews24.com)

Inzaghi : «Sommer - due gol presi senza parate!» Poi elogia Correa - Inzaghi, la notizia migliore di oggi? La prestazione della squadra, ma non avevo nessun dubbio. Inzaghi ha commentato la partita vinta dall’Inter contro l’Udinese per 2-3 a Udine. Non si perdeva un derby da quasi due anni, perdere il derby non è come perdere un’altra partita. E’ stato inquadrato solo lui, ma tutti quanti, penso ad Arnautovic, Dumfries, Pavard, Asllani, erano tutti lì a ... (Inter-news.it)