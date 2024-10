Inter, Inzaghi avvisa: “Conosco Juric, con la Roma servirà una grande partita” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo affrontato Juric tante volte in questi anni. Sta portando la sua filosofia alla L'articolo Inter, Inzaghi avvisa: “Conosco Juric, con la Roma servirà una grande partita” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Inter, Inzaghi avvisa: “Conosco Juric, con la Roma servirà una grande partita” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo affrontatotante volte in questi anni. Sta portando la sua filosofia alla L'articolo: “, con launa” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Roma - Juric : "L'Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%" - C'è […] L'articolo Roma, Juric: "L'Inter non ha punti deboli. Chi è rimasto a Trigoria si è allenato molto forte per questa partita". 45 di domenica 20 ottobre: "Dell'Inter sappiamo tutto. I nerazzurri, secondo l'ex allenatore del Torino, "non hanno punti deboli.

(Adnkronos) – "Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo affrontato Juric tante volte in questi anni. Ci vorrà una grande Inter.

Roma-Inter - Juric scioglie i dubbi a centrocampo : due duelli - Dall’altra le scelte praticamente obbligate di Simone Inzaghi, con la presenza delle due mezz’ali Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Quello che fino a oggi vedeva il ballottaggio per una maglia da titolare fra Pisilli e Koné. Oltre naturalmente al vertice basso Hakan Calhanoglu, che sarà chiamato agli straordinari vista l’assenza dell’ultim’ora di Kristjan Asllani. (Inter-news.it)