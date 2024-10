Ilgiorno.it - Il Macello è ancora fermo in Cassazione

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) I cittadini chiedono conto del mancato spostamento delle scuole Bellani e Citterio all’ex. "L’area è indisponibile finché non si chiude la vertenza con l’ex appaltatore, giunta ormai in– hanno spiegato ai cittadini il sindaco, Paolo Pilotto e l’assessore Marco Lamperti –. Intanto la scuola Bellani è in condizioni disastrose e dovevamo intervenire al più presto. Da lì la decisione di rifarla nella stessa area, per rispondere ai bisogni immediati degli utenti. Un polo scolastico si potrà sempre fare all’ex, quando si sbloccherà la vertenza. Per ora la cura dell’area è in carico alla società con cui siamo in causa". Il 18 dicembre la prima udienza pubblica, per arrivare a sentenza nel 2025. Lamperti ha confermato che esiste sull’area un rischio idrogeologico "moderato". Ma non è questo il problema.