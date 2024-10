Giornalettismo.com - Il caso Sogei che ha gettato un’ombra sull’impreparazione dell’ecosistema digitale in Italia

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’arresto di Paolo Iorio (ormai ex dirigente) e di un altro imprenditore collegato ad alcune delle più sistemiche società di facilitazioneper aziende e pubbliche amministrazioni che esistono in. Poi, ancora, l’indagine su Andrea Stroppa, il referenteno di Elon Musk e delle sue imprese, con un riferimento a una possibile soluzione messa in piedi dal governono per portare Starlink nelle aree bianche o nelle zone critiche dove l’esercito e il corpo diplomaticoni sono impegnati. Sono alcune pennellate del quadro che si sta dipingendo nell’indagine della procura di Roma e che dimostra quanto le istituzioni – in una maniera o in un’altra – non riescono a tenere sotto controllo la rapida evoluzione del