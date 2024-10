Ho 25 anni. Quanti anni mi restano nella moda? (Di sabato 19 ottobre 2024) La moda è ancora ossessionata dalla giovinezza. Lo si vede sulle passerelle e nei servizi di moda, permeati da modelli adolescenti o ventenni. Le riviste parlano spesso di giovani talenti ed “emergenti”: designer, stilisti e altri creativi appena laureati. Anche i brand tendono a favorire una clientela giovane attraverso il design, le taglie e la comunicazione. Le tendenze vanno e vengono, anche se essere giovani rimane sempre di moda. La giovinezza è un potente strumento di marketing, ma per chi lavora nel settore, c’è solo una breve finestra di tempo per sfruttarla. Paula Mihovilovic, recentemente laureata al programma MA della Central Saint Martins, spiega: «Volevo creare il mio marchio, ma non sono ancora nella posizione finanziaria per farlo. Tutti mi dicevano: “Sei giovane, è meglio se ne approfitti ora perché quando avrai 30 anni sarà troppo tardi”». Gqitalia.it - Ho 25 anni. Quanti anni mi restano nella moda? Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laè ancora ossessionata dalla giovinezza. Lo si vede sulle passerelle e nei servizi di, permeati da modelli adolescenti o ventenni. Le riviste parlano spesso di giovani talenti ed “emergenti”: designer, stilisti e altri creativi appena laureati. Anche i brand tendono a favorire una clientela giovane attraverso il design, le taglie e la comunicazione. Le tendenze vanno e vengono, anche se essere giovani rimane sempre di. La giovinezza è un potente strumento di marketing, ma per chi lavora nel settore, c’è solo una breve finestra di tempo per sfruttarla. Paula Mihovilovic, recentemente laureata al programma MA della Central Saint Martins, spiega: «Volevo creare il mio marchio, ma non sono ancoraposizione finanziaria per farlo. Tutti mi dicevano: “Sei giovane, è meglio se ne approfitti ora perché quando avrai 30sarà troppo tardi”».

