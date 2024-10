Griglia di partenza F1, GP USA 2024: Verstappen in pole nella Sprint, 3° Leclerc. Indietro Norris (Di sabato 19 ottobre 2024) Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito tecnico e spettacolare di Austin, i piloti sono stati chiamati a trovare il limite in un week end assai particolare. Per la quarta volta in stagione, la Sprint Race tiene banco e il time-attack andato in scena ha definito lo schieramento per la gara di domani. La Ferrari si è presentata a questo appuntamento tra numerose incognite. La pista, sulla carta, si pensava potesse essere complessa per la SF-24: la presenza dei curvoni veloci non prometteva nulla di buono, note le difficoltà della vettura di Maranello in percorrenza. Il pensiero andava alle criticità di Silverstone e a una macchina sovrasterzante. Si sperava che l’uso di un nuovo alettone anteriore potesse aiutare. Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP USA 2024: Verstappen in pole nella Sprint, 3° Leclerc. Indietro Norris Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Andate in archivio le qualifichedel GP degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito tecnico e spettacolare di Austin, i piloti sono stati chiamati a trovare il limite in un week end assai particolare. Per la quarta volta in stagione, laRace tiene banco e il time-attack andato in scena ha definito lo schieramento per la gara di domani. La Ferrari si è presentata a questo appuntamento tra numerose incognite. La pista, sulla carta, si pensava potesse essere complessa per la SF-24: la presenza dei curvoni veloci non prometteva nulla di buono, note le difficoltà della vettura di Maranello in percorrenza. Il pensiero andava alle criticità di Silverstone e a una macchina sovrasterzante. Si sperava che l’uso di un nuovo alettone anteriore potesse aiutare.

F1 oggi - GP USA 2024 : orari Sprint e qualifiche - tv - streaming - programma TV8 e SKY - it trasmetterà in chiaro la Sprint e in differita le qualifiche. In tutto questo, il migliore di tutti si è rivelato Max Verstappen, capace di prendersi una p. Domenica 20 ottobre (orari italiani) Ore 00. GP USA F1 2024 OGGI Sabato 19 ottobre (orari italiani) Ore 20. Un programma che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. (Oasport.it)

LIVE – F1 - GP Stati Uniti Austin 2024 : la gara sprint in DIRETTA - La F1 torna in scena dopo tre settimane di stop, dando inizio ad una tournée americana che vedrà il paddock impegnato in un’attesa triple header. La gara del sabato, più corta rispetto al Gran Premio, mette in palio la metà dei punti disponibili domenica. it è pronto ad aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista! COME VEDERE LA GARA SPRINT IN TV The post LIVE – F1, GP Stati ... (Sportface.it)

