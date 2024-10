Governo: Vis Factor, Tajani ministro con più consensi, segue Crosetto (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il 33,6, è quello che ottiene più consensi, seguito dai colleghi della Difesa, Guido Crosetto (32,7), del Made in Italy, Adolfo Urso (31,7), dell'Ambiente ed Energia, Gilberto Pichetto Frattin (29,7) e dell'Interno, Matteo Piantedosi (29,6). Lo rileva l'ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg. Iltempo.it - Governo: Vis Factor, Tajani ministro con più consensi, segue Crosetto Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Ildegli Esteri, Antonio, con il 33,6, è quello che ottiene più, seguito dai colleghi della Difesa, Guido(32,7), del Made in Italy, Adolfo Urso (31,7), dell'Ambiente ed Energia, Gilberto Pichetto Frattin (29,7) e dell'Interno, Matteo Piantedosi (29,6). Lo rileva l'ultima analisi di Vis, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg.

