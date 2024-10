Governo | Vis Factor gradimento stabile al 461% tiene rispetto a 2023

Governo: Vis Factor, gradimento stabile al 46,1%, tiene rispetto a 2023 (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Con un gradimento del 46,1% rispetto al 46,9% dell'ottobre 2023, il Governo Meloni taglia il traguardo del secondo anno di legislatura con orientamento stabile degli italiani nei suoi confronti. Lo rileva l'ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg. Giorgia Meloni, con il 39,3%, è prima nella top five relativa al gradimento dei leader. Liberoquotidiano.it - Governo: Vis Factor, gradimento stabile al 46,1%, tiene rispetto a 2023 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Con undel 46,1%al 46,9% dell'ottobre, ilMeloni taglia il traguardo del secondo anno di legislatura con orientamentodegli italiani nei suoi confronti. Lo rileva l'ultima analisi di Vis, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg. Giorgia Meloni, con il 39,3%, è prima nella top five relativa aldei leader.

