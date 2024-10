Ilfoglio.it - Gli scanner più controversi di Cina arrivano nei porti italiani

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il colosso cinese degliNuctech, in parte di proprietà del governo di Pechino, qualche settimana fa ha vinto due bandi di gara dell’Agenzia delle dogane italiana per l’istallazione di seimobili per altrettantie quattroa retrodiffusione di raggi X per gli uffici dell’Agenzia. L’offerta della cinese Nuctech è stata valutata la migliore rispetto alle concorrenti, per esempio l’inglese Smiths Detection, perché decisamente meno costosa nel caso dei primi seida istallare nei– sette milioni di euro in meno rispetto al prezzo di gara – e più veloci nella consegna dell’attrezzatura. Secondo il South China Morning Post, che per primo ieri ha dato la notizia, il costo complessivo per l’Agenzia delle Dogane sarebbe di 15 milioni di euro che arriverebbero dai fondi del Pnrr.