G7 Difesa, Crosetto in allarme: "Drone contro Netanyahu non migliorerà situazione" (Di sabato 19 ottobre 2024) Intanto poco distante dalla sede del G7, i manifestanti che stavano svolgendo un corteo contro il vertice si sono ritrovati al centro di duri scontri con le forze di polizia

Napoli - centinaia in corteo contro il G7 della Difesa : scontri tra manifestanti e polizia – il video - La polizia ha risposto con dei fumogeni e poi con i manganelli. Il corteo anti G7 ha proseguito la sua marcia percorrendo le strade del centro storico, secondo un tracciato apparentemente casuale, sempre tallonato dalle forze dell’ordine. I giovani si sono poi fermati a metà della strada esponendo un modello di carro armato con la scritta “no war stop genocide“. (Ilfattoquotidiano.it)

Scontri a Napoli per la protesta contro il G7 della Difesa : tensione e manifestazioni vivaci - Facebook WhatsApp Twitter A Napoli, la centrale piazza Carità è diventata teatro di scontri tra manifestanti contro il G7 della Difesa e le forze dell’ordine. Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Nonostante il calo iniziale della tensione, la situazione è rimasta tesa e incerta mentre il corteo, partito da Piazza Garibaldi, ha visto la ... (Gaeta.it)

Protesta contro il G7 della Difesa a Napoli : oltre 400 manifestanti in corteo - Gli studenti, in particolare, evidenziano l’importanza di un’istruzione accessibile e di qualità, in cui i fondi siano dedicati a promuovere un ambiente educativo sano e stimolante. I manifestanti si sono radunati per chiedere un ripensamento delle priorità del governo, chiedendo investimenti in settori sociali piuttosto che in armamenti. (Gaeta.it)