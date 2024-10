Fulham-Aston Villa (sabato 19 ottobre 2024 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Aston Villa, che la settimana prossima affronterà il Bologna al Villa Park, si presenta a Londra per questa sfida contro il Fulham sulla scorta di otto risultati utili consecutivi in tutte le competizioni di cui sei vittorie. In pratica la squadra di Unai Emery in stagione ha perso solo contro l’Arsenal il 24 agosto. I InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Fulham-Aston Villa (sabato 19 ottobre 2024 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 19 ottobre 2024) L’, che la settimana prossima affronterà il Bologna alPark, si presenta a Londra per questa sfida contro ilsulla scorta di otto risultati utili consecutivi in tutte le competizioni di cui sei vittorie. In pratica la squadra di Unai Emery in stagione ha perso solo contro l’Arsenal il 24 agosto. I InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fulham-Aston Villa (sabato 19 ottobre 2024 ore 16 : 00) : formazioni - quote - pronostici - I […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . In pratica la squadra di Unai Emery in stagione ha perso solo contro l’Arsenal il 24 agosto. L’Aston Villa, che la settimana prossima affronterà il Bologna al Villa Park, si presenta a Londra per questa sfida contro il Fulham sulla scorta di otto risultati utili consecutivi in tutte le competizioni di cui sei vittorie. (Infobetting.com)

Vincono Liverpool - Villa - Tottenham - Chelsea e Fulham - Harvey Barnes ha replicato pochi secondi dopo l’intervallo, ma l’errore di Bruno Guimaraes ha permesso a Reiss Nelson di segnare il 3-1 nei minuti di recupero. foto. Scopri tutti i risultati della Premier League di oggi, compresa la vittoria dell’Everton in fondo alla classifica. com. Nicolas Jackson ha approfittato di una difesa scadente segnando due volte nei 15 minuti del primo tempo, ... (Justcalcio.com)