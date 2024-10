Fino alla fine: un'avventura che cambia la vita (Di sabato 19 ottobre 2024) Scopri come il nuovo film di Gabriele Muccino esplora il tema delle scelte personali Fino alla fine: il viaggio di una giovane donna tra libertà e autodistruzione su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Fino alla fine: un'avventura che cambia la vita Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Scopri come il nuovo film di Gabriele Muccino esplora il tema delle scelte personali: il viaggio di una giovane donna tra libertà e autodistruzione su Donne Magazine.

Festa del Cinema di Roma - Gabriele Muccino presenta “Fino alla fine” - Alla Festa del cinema di oggi protagonista il regista romano Gabriele Muccino che presenta il suo ultimo lavoro “Fino alla fine”. Servizio di Fabio Falzone The post Festa del Cinema di Roma, Gabriele Muccino presenta “Fino alla fine” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Fino alla fine - recensione RoFF19 : Gabriele Muccino si dà al thriller ma sbaglia quasi tutto - E, trama a parte, i due film parlano un po’ in fondo della stessa cosa: l’essere intrappolati in una vita che non è mai stata la tua, la voglia tutta giovanile di sfuggire alle regole, alle aspettative, ai diktat di una società che – diciamocelo – i giovani non li tollera poi granché. Se Victoria risolve la sua furia rigenerativa nel lunghissimo piano sequenza che lo compone, nella lunga ... (Spettacolo.eu)