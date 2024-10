F1 oggi, GP USA 2024: orari Sprint e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e SKY (Di sabato 19 ottobre 2024) oggi, sabato 19 ottobre, seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Un programma che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. Le Ferrari sperano di far bene nella gara di quest’oggi. Le qualifiche di ieri hanno regalato alla Rossa un terzo posto con il monegasco Charles Leclerc e un quinto con lo spagnolo Carlos Sainz. Per quanto si era notato nel corso delle prove libere c’erano prospettive ben più ambizione, ma vedremo se sul passo gara le due vetture di Maranello saranno efficienti. In tutto questo, il migliore di tutti si è rivelato Max Verstappen, capace di prendersi una p.1 che mancava da diverso tempo, dando seguito alla tradizione di pole per la Sprint. Oasport.it - F1 oggi, GP USA 2024: orari Sprint e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e SKY Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024), sabato 19 ottobre, seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, tappa del Mondialedi F1. Sul circuito di Austin, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Unche prevede laRace e a seguire le. Le Ferrari sperano di far bene nella gara di quest’. Ledi ieri hanno regalato alla Rossa un terzo posto con il monegasco Charles Leclerc e un quinto con lo spagnolo Carlos Sainz. Per quanto si era notato nel corso delle prove libere c’erano prospettive ben più ambizione, ma vedremo se sul passo gara le due vetture di Maranello saranno efficienti. In tutto questo, il migliore di tutti si è rivelato Max Verstappen, capace di prendersi una p.1 che mancava da diverso tempo, dando seguito alla tradizione di pole per la

Six Kings Slam 2024 oggi - calendario 19 ottobre : ordine di gioco - programma - tv - streaming - 30 italiane lo spagnolo Rafael Nadal, battuto dal connazionale Carlos Alcaraz in semifinale, contenderà il gradino più basso del podio al serbo Novak Djokovic, sconfitto nel penultimo atto da Jannik Sinner. Si concluderà sabato 19 ottobre a Riad, in Arabia Saudita, il Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione che vedrà impegnati Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale ... (Oasport.it)

Pinerolo-Cuneo oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - Vanno a caccia dei primi punti della stagione anche le ragazze di Lorenzo Pintus, reduci dai ko contro Scandicci e Chieri. it vi terrà informati con la cronaca al termine, il risultato e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. In alternativa, Sportface. . Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18. (Sportface.it)

Sudtirol-Pisa oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - La compagine altoatesina di Federico Valente, dopo la vittoria conquistata contro il Cosenza nello scorso turno, spera di trovare continuità andando a fare risultato in casa contro la capolista del torneo cadetto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. (Sportface.it)