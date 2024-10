F1 GP Austin 2024 Piastri | Qualche errore di troppo ma siamo competitivi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Il giro era buono, purho commessonel settore finale e sono arrivatoveloce alla penultima curva e queto è il risultato”. Questa l’analisi di Oscar, eliminato nel Q1 nelle qualifiche della Sprint Race del GP di. “La macchina mi pare buon, magari non così forte come nelle ultime gare, ma non credopiù deboli. Magari sono gli altri che vanno un po meglio.ancora in lotta, sarà difficile ottenere punti nella Sprint, ma ci proveremo”, ha aggiunto il pilota Red Bull. F1 GP: “di, ma” SportFace.