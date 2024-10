Esonda il Salso e allaga le aree limitrofe: auto in mezzo all'acqua, arrivano i rinforzi dei pompieri da altre province: le immagini (Di sabato 19 ottobre 2024) Esonda il fiume Salso a Licata: automobilisti sul tetto delle macchine e famiglie da evacuare in fretta e furiaAgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale. Agrigentonotizie.it - Esonda il Salso e allaga le aree limitrofe: auto in mezzo all'acqua, arrivano i rinforzi dei pompieri da altre province: le immagini Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 19 ottobre 2024)il fiumea Licata:mobilisti sul tetto delle macchine e famiglie da evacuare in fretta e furiaAgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esonda il fiume Salso a Licata : automobilisti sul tetto delle macchine e famiglie da evacuare in fretta e furia - È esondato il fiume Salso a Licata. Dopo ore e ore di pioggia - l'allerta su tutta la Sicilia è arancione, motivo per il quale era stata disposta la chiusura di scuole, ville e luoghi pubblici - il fiume, in più punti, è esondato. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno dato l'ordine di... (Agrigentonotizie.it)