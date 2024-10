“Endorfine” è il nuovo brano di ESTER (Di sabato 19 ottobre 2024) Scopri “Endorfine”, il nuovo singolo di ESTER che celebra la resilienza dell’amore, trasformando l’ansia in forza attraverso l’amore. Rappresenta un viaggio musicale tra debolezza e forza interiore, infatti racconta come l’amore può sconfiggere l’ansia e portare gioia. nuovo Singolo “Endorfine” di ESTER A partire da venerdì 18 ottobre 2024, “Endorfine”, il nuovo brano di ESTER, è disponibile in rotazione radiofonica. Il brano è già accessibile sulle piattaforme digitali dal 11 ottobre. Dettagli sul brano “Endorfine” è prodotto da CORE (Rosario Canale) e pubblicato sotto l’etichetta DMB Production, con distribuzione a cura di Sony Music Italia. Questo pezzo musicale offre una riflessione profonda sull’abilità dell’autrice di trovare la forza interiore, nonostante i momenti di fragilità, grazie alla resilienza dell’amore. Spettacolo.periodicodaily.com - “Endorfine” è il nuovo brano di ESTER Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Scopri “”, ilsingolo diche celebra la resilienza dell’amore, trasformando l’ansia in forza attraverso l’amore. Rappresenta un viaggio musicale tra debolezza e forza interiore, infatti racconta come l’amore può sconfiggere l’ansia e portare gioia.Singolo “” diA partire da venerdì 18 ottobre 2024, “”, ildi, è disponibile in rotazione radiofonica. Ilè già accessibile sulle piattaforme digitali dal 11 ottobre. Dettagli sul” è prodotto da CORE (Rosario Canale) e pubblicato sotto l’etichetta DMB Production, con distribuzione a cura di Sony Music Italia. Questo pezzo musicale offre una riflessione profonda sull’abilità dell’autrice di trovare la forza interiore, nonostante i momenti di fragilità, grazie alla resilienza dell’amore.

