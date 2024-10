Empoli-Napoli – Le probabili formazioni in campo (Di sabato 19 ottobre 2024) probabili formazioni Empoli Napoli – Nella giornata di domenica 20 ottobre 2024, andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli la sfida valida per l’8ª giornata del campionato di Serie A. Il match tra Empoli e Napoli mette a confronto due formazioni che hanno iniziato la stagione in maniera positiva. I toscani arrivano dalla sconfitta contro la Lazio, mentre i campani sono reduci dalla vittoria contro il Como. Empoli: D’Aversa punta sulle sue certezze e sceglie di schierare il tandem offensivo composto da Esposito e Colombo, con Solbakken e Pellegri. Spazio a Grassi in cabina di regia, affiancato da Henderson e Fazzini. Nessuna novità in difesa, dove Goglichidze, Ismajli e Viti difenderanno la porta di Vasquez. Napoli: Conte deve rinunciare a Lobotka e Olivera che sono tornati in condizioni non proprio perfette dalle nazionali. Terzotemponapoli.com - Empoli-Napoli – Le probabili formazioni in campo Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 19 ottobre 2024)– Nella giornata di domenica 20 ottobre 2024, andrà in scena allo stadio Carlo Castellani dila sfida valida per l’8ª giornata del campionato di Serie A. Il match tramette a confronto dueche hanno iniziato la stagione in maniera positiva. I toscani arrivano dalla sconfitta contro la Lazio, mentre i campani sono reduci dalla vittoria contro il Como.: D’Aversa punta sulle sue certezze e sceglie di schierare il tandem offensivo composto da Esposito e Colombo, con Solbakken e Pellegri. Spazio a Grassi in cabina di regia, affiancato da Henderson e Fazzini. Nessuna novità in difesa, dove Goglichidze, Ismajli e Viti difenderanno la porta di Vasquez.: Conte deve rinunciare a Lobotka e Olivera che sono tornati in condizioni non proprio perfette dalle nazionali.

Empoli-Napoli - Conte in conferenza : “lavori in corso - c’è troppa esaltazione” - Conte ha sottolineato che il Napoli è ancora in una fase di ricostruzione, essendo trascorsi solo tre mesi dall’inizio del suo mandato: “Ci sono lavori in corso, non può essere altrimenti poiché sono trascorsi solo tre mesi, altrimenti si andrebbe a sottovalutare un po’ tutto il percorso che c’è da fare in una fase di ricostruzione come la nostra. (Calcioweb.eu)

Empoli-Napoli - Lobotka out sblocca Gilmour - Empoli-Napoli non vedrà in campo un signore ritrovato del centrocampo. Conte sa come utilizzarlo, i due hanno parlato spesso in allenamento, Gilmour è pronto a misurarsi in un altro campionato partendo da una base solida: l’esperienza inglese, il fascino e i ritmi della Premier League, le giovanili col Chelsea – quando Conte allenava la prima squadra – e poi il Brighton dove c’era De Zerbi che ... (Terzotemponapoli.com)

Verso Empoli-Napoli - tra Kvara e Neres è ballottaggio : chi è il favorito - Ballottaggio tra Kvara e Neres: il georgiano al momento favorito sul brasiliano – La Presse – spazionapoli. I giocatori impegnati con le rispettive Nazionali sono stati ben dodici: due tra loro, Stanislav Lobotka e Mathias Olivera, non sono tornati al meglio. L’altro ballottaggio della vigilia è quello tra Khvicha Kvaratskhelia e David Neres, in virtù anche delle parole di ieri in conferenza ... (Spazionapoli.it)