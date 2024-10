Elezioni regionali, nuova visita di de Pascale sul territorio forlivese (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuove tappe sul territorio forlivese per il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che, dopo sabato, sarà sul territorio anche lunedì 21 ottobre. Il primo appuntamento pubblico sarà alle 11.45 al comitato del Pd forlivese in Corso Garibaldi Forlitoday.it - Elezioni regionali, nuova visita di de Pascale sul territorio forlivese Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuove tappe sulper il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de, che, dopo sabato, sarà sulanche lunedì 21 ottobre. Il primo appuntamento pubblico sarà alle 11.45 al comitato del Pdin Corso Garibaldi

Elezioni regionali - da Predappio a Forlimpopoli : un sabato di incontri sul territorio con Michele de Pascale - Una giornata di incontri in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre con il candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che sabato sarà nel forlivese. . Si inizia alle 9 a Predappio, con un appuntamento al mercato per incontrare. (Forlitoday.it)

