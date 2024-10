Drammatico incidente stradale in provincia di Latina. Pesantissimo il bilancio: 2 morti (Di sabato 19 ottobre 2024) Un incidente dalle conseguenze tragiche si è verificato questa mattina nei pressi dell’ex Ferrovia, coinvolgendo due automobili, una Fiat Panda e un’Audi. Alla guida dei veicoli c’erano un uomo di 50 anni e uno di 81 anni. Purtroppo, entrambi i conducenti sono deceduti a causa della violenza dello scontro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. Bambino Ferito nell’incidente Nel terribile incidente è rimasto ferito anche un bambino che viaggiava su uno dei veicoli. Il piccolo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono ancora state rese pubbliche, ma la tempestività dell’intervento ha permesso di prestargli assistenza immediata. L’Intervento delle Autorità Sul luogo dell’incidente sono accorsi i soccorsi del 118 insieme alle squadre della Polizia Locale, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Undalle conseguenze tragiche si è verificato questa mattina nei pressi dell’ex Ferrovia, coinvolgendo due automobili, una Fiat Panda e un’Audi. Alla guida dei veicoli c’erano un uomo di 50 anni e uno di 81 anni. Purtroppo, entrambi i conducenti sono deceduti a causa della violenza dello scontro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. Bambino Ferito nell’Nel terribileè rimasto ferito anche un bambino che viaggiava su uno dei veicoli. Il piccolo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono ancora state rese pubbliche, ma la tempestività dell’intervento ha permesso di prestargli assistenza immediata. L’Intervento delle Autorità Sul luogo dell’sono accorsi i soccorsi del 118 insieme alle squadre della Polizia Locale, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

