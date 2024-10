Inter-news.it - Dimarco l’incubo di Juric: strategia ad hoc per Roma-Inter – CdS

(Di sabato 19 ottobre 2024)è anche Ivancontro Federico. Il tecnico rivede il suo pupillo ai tempi del Verona, oggi tra i migliori al mondo nel suo ruolo. INSIEME – Una volta, prima chese ne andasse, Ivansintetizzò il suo pensiero sull’esterno mancino in una semplice ma significativa frase: “La partenza dimi toglie il sonno“. Si riferiva all’addio didopo il prestito di un anno a Verona, per ritornare all’. Sì, perché in quella stagione 2020-21, chiusa al decimo posto, i due fecero grandissime cose all’Hellas, con lo stessoche alla fine dell’anno totalizzò complessivamente cinque gol e altrettanti assist. La crescita dell’attuale esterno dell’è dovuta pure all’apprendistato di 12 mesi con il tecnico croato. Domani si ritroveranno contro.