Dieci vetture coinvolte in un violento tamponamento a catena in via Mamiani (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Mamiani, dove un tamponamento a catena ha coinvolto ben Dieci veicoli. L’incidente ha attirato l’attenzione dei soccorri e delle forze dell’ordine, in quanto ha causato disagi notevoli alla circolazione e ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza della zona. La causa del sinistro è attribuita a un mezzo utilizzato per la pulizia della sede stradale, che ha perso il controllo, dando inizio a una reazione a catena tra i veicoli. Dettagli sull’incidente Stando alle prime informazioni raccolte, il tamponamento a catena è avvenuto intorno alle ore 9:00. Il mezzo per la pulizia stradale, secondo testimonianze oculari, ha commesso una manovra improvvisa che ha sorpreso gli automobilisti, portando a una serie di collisioni successive. Gaeta.it - Dieci vetture coinvolte in un violento tamponamento a catena in via Mamiani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via, dove unha coinvolto benveicoli. L’incidente ha attirato l’attenzione dei soccorri e delle forze dell’ordine, in quanto ha causato disagi notevoli alla circolazione e ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza della zona. La causa del sinistro è attribuita a un mezzo utilizzato per la pulizia della sede stradale, che ha perso il controllo, dando inizio a una reazione atra i veicoli. Dettagli sull’incidente Stando alle prime informazioni raccolte, ilè avvenuto intorno alle ore 9:00. Il mezzo per la pulizia stradale, secondo testimonianze oculari, ha commesso una manovra improvvisa che ha sorpreso gli automobilisti, portando a una serie di collisioni successive.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mezzo per pulizia strade perde controllo, coinvolte 10 vetture - Tamponamento a catena che ha coinvolto dieci vetture, questa mattina in via Mamiani. A causarlo un mezzo adibito alla pulizia della sede stradale che ha perso il controllo- I vigili del fuoco sono int ... (ansa.it)

Mezzo per pulizia strade fuori controllo, tamponamento a catena: 10 auto coinvolte - L'incidente in via Mamiani Incidente stradale questa mattina in via Mamiani ad Ancona. Per cause in fase di accertamento un mezzo adibito alla pulizia della sede stradale ha perso il controllo creando ... (youtvrs.it)

Ancona – Mezzo pulizia strade impazzito, maxi tamponamento tra 10 auto - Oltre agli interventi di maltempo, i vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti questa mattina in via Mamiani per un incidente stradale.Per cause in fase di accertamento un mezzo adibito alla pulizia ... (veratv.it)