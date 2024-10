Dilei.it - “Diddy ossessionato da William e Harry”, l’indiscrezione

(Di sabato 19 ottobre 2024) Cosa c’entra Sean “” Combs con la Royal Family britannica? Il rapper, attualmente dietro le sbarre al Metropolitan Detention Center di Brooklyn dopo che due giudici gli hanno negato la cauzione – a quanto pare era “” dai principi, figli di Diana e Carlo. Un interesse tutt’altro che ricambiato. Sean Combsgli inviti aIl cosiddetto #MeToo della musica che ha coinvoltoha fatto luce su anni di festini e party dai risvolti oscuri, dalle cui foto sono emerse tantissime celebrity, come Jennifer Lopez, ex fidanzata del rapper. Rob Shuter, che ha lavorato per il musicista tra il 2002 e il 2004, ha raccontato a BBC News di aver ricevuto l’ordine di chiamareper invitarli agli eventi di Combs “più di 10 volte“. Le gentili offerte diavrebbero coperto tutti i costi: viaggi, alloggio e persino la sicurezza.