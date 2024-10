Ilgiorno.it - Controlli a tappeto in città. Sequestrate armi e droga

(Di sabato 19 ottobre 2024) Munizioni esono statedalla polizia nel corso di un’intensa attività di controllo disposta dal questore Nicola Falvella per contrastare reati predatori. Il personale della Mobile e della Volante ha eseguito diversi servizi al campo nomadi di piazzale Europa e in. Ial campo nomadi tra il Ticino e palazzo Esposizioni, dove vivono 300 persone in roulotte e casette di legno, hanno dato esito negativo. Nel corso, invece, di perquisizioni domiciliari effettuate in, all’interno di un’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato del materiale illegalmente detenuto. Il blitz ha permesso di di scoprire 50 proiettili detenuti illegalmente, 120 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi. Un uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di