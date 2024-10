Con la nuova beta di HyperOS 2.0 cambiano i widget Meteo e Calendario (Di sabato 19 ottobre 2024) Il team di sviluppatori di Xiaomi nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione beta di HyperOS 2.0. Ecco cosa cambia L'articolo Con la nuova beta di HyperOS 2.0 cambiano i widget Meteo e Calendario proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Con la nuova beta di HyperOS 2.0 cambiano i widget Meteo e Calendario Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Il team di sviluppatori di Xiaomi nelle scorse ore ha rilasciato unaversionedi2.0. Ecco cosa cambia L'articolo Con ladi2.0proviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amazfit lancia la nuova app Zepp in beta : ecco cosa cambia e come installarla - Amazfit rinnova l'app Zepp: scopriamo insieme cosa cambia e come installare la nuova versione beta per provarla su Amazfit Balance. L'articolo Amazfit lancia la nuova app Zepp in beta: ecco cosa cambia e come installarla proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Amazfit avvia il test di una nuova versione beta dell’app Zepp per Balance - Amazfit avvia un programma di test per i possessori di Balance per provare la nuova versione Beta dell'app Zepp L'articolo Amazfit avvia il test di una nuova versione beta dell’app Zepp per Balance proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Tullio De Piscopo sul palco del Beta Bar di Terranuova - . Proporrà uno straordinario live per i 40 anni di Stop Bajon, mirabile e storica composizione scaturita dalle ritmiche innovative di Tullio De Piscopo e dalla genialità di Pino Daniele. Brano precursore dei tempi e dal suono che ancora oggi riesce a sorprendere. Diventa caposcuola e interprete del sound mediterraneo, che trasferisce con amore e passione alla musica del “fratello in blues” Pino ... (Lanazione.it)