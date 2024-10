Como-Parma LE ULTIME | Hainaut terzino, ballottaggio Cancellieri-Mihaila (Di sabato 19 ottobre 2024) A Como in palio punti pesanti per la salvezza, prenderli tutti potrebbe significare due cose: rilanciare le ambizioni del Parma e tirarsi fuori da un periodo più o meno lungo di incertezze che ha seminato qualche dubbio sulla tenuta di una squadra che, alla prova della Serie A, è risultata Parmatoday.it - Como-Parma LE ULTIME | Hainaut terzino, ballottaggio Cancellieri-Mihaila Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ain palio punti pesanti per la salvezza, prenderli tutti potrebbe significare due cose: rilanciare le ambizioni dele tirarsi fuori da un periodo più o meno lungo di incertezze che ha seminato qualche dubbio sulla tenuta di una squadra che, alla prova della Serie A, è risultata

Viabilità - chiusure e divieti per la partita Como-Parma : attenzione ai blocchi temporanei - Sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15:00 si terrà l’attesa partita di Serie A tra Como 1907 e Parma allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. . In occasione dell’evento sportivo, è stata emessa un’ordinanza che introduce una serie di provvedimenti viabilistici temporanei per garantire la sicurezza e. (Quicomo.it)

Como-Parma : dove vederla - orario e probabili formazioni - Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia andrà in scena la sfida di Serie A Como-Parma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra Como-Parma. Le […]. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. (Calcionews24.com)

Como-Parma - Pecchia : “Sono state dette delle falsità - mi hanno dato fastidio” - “Abbiamo lavorato bene durante la sosta, nonostante 7-8 ragazzi fuori per gli impegni con le Nazionali. Giocano con qualità, gioventù e hanno anche giocatori esperti in grado di gestire la partita”. Così Fabio Pecchia in conferenza stampa verso la sfida tra il suo Parma e il Como in programma domani. (Sportface.it)